Electronic Arts отменила турниры по Apex Legends и FIFA

Команда Electronic Arts отменила чемпионаты по дисциплине Apex Legends Global Series и FIFA FUT Champions Cup Stage V.

Electronic Arts приняла такое решение чтобы обеспечить безопасность игроков и зрителей на фоне обострившейся ситуации с эпидемией коронавируса. Организаторы пообещали вернуть деньги всем, кто купил билеты на мероприятие. Также и участникам турнира вернут деньги за билеты и возместят затраты отелей.

Apex Legends Global Series должен был пройти с 13 по 15 марта 2020 года в Арлингтоне с призовым фондом 500 тысяч долларов. А второй турнир FIFA FUT Champions Cup Stage V с 21 марта по 23 марта 2020 года.