Еmojis сегодня исполнилось 10 лет

Прошло уже 10 лет с тех пор, как Apple впервые запустила свою коллекцию emojis. Первый emoji был создан в 1998 или 1999 году, японским дизайнером Шигетака Курита. Он был вдохновлен тем, как прогнозы погоды и уличные знаки использовали простые, но универсально узнаваемые символы для передачи смысла. Десять лет назад, emojis впервые дебютировал на iPhone в Японии. Затем, в 2015 году клавиатура emoji была включена для всех пользователей iOS по умолчанию, что побудило ее стать самой популярной в мире клавиатурой.

Недавно Apple выпустила более 70 новых emoji в рамках своего следующего обновления программного обеспечения, включая новые красные головы, серые и кудрявые волосы.