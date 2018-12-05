Epic Games запускает свой игровой магазин для ПК

Epic Games, разработчики таких титулов, как Unreal Tournament, Gears of War и совсем недавно, Fortnite, объявили о запуске собственного интернет-магазина, где другие разработчики могут продавать свои игры.

Сначала магазин будет запущен на ПК и Mac и в конечном итоге также будет доступен на Android и других «открытых платформах» в 2019 году. Концепция этого магазина похожа на Steam Valve и EA Origin - Epic Games Store будет содержать список кураторских титулов от разных разработчиков. Epic Games Store Epic будет получать только 12% доходов от разработчиков, оставив им существенные 88%.

Кроме того, если игра использует Unreal Engine от Epic, то Epic будет покрывать 5% расходов за использование движка из 12%. Помимо этого, Epic также обещает, что разработчики будут владеть своей игровой страницей и новостной лентой, и в результатах поиска не будут размещены рекламные объявления в магазине, кросс-маркетинг других конкурирующих игр или платных объявлений. Epic также открыт для других платформ, используя любой игровой движок, а не только его собственный Unreal Engine.