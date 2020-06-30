Европейская версия Xiaomi Mi Band 5 окажется дороже китайской

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о европейской цене фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5, который уже вовсю продается в Китае. Итак, в Старом Свете за новинку попросят 40 евро против 27 долларов за версию без NFC в Китае. При этом, слухи приписывают глобальной версии браслета наличие пульсоксиметра, но эта информация пока не была подтверждена.

Напомним, что новинка оснащается удобной магнитной зарядкой, 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем, анимированными циферблатами с персонажами популярных мультфильмов и аниме, более производительным процессором для ускоренного и точного отслеживания 11 видов активности и слежения за менструальным циклом для женщин, улучшенной функцией отслеживание сна, пульсоксиметром, барометром и функцией удалённого управления камерой со смартфона.