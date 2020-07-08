Европейскую версию Xiaomi Mi Band 5 представят 15 июля

Компания Xiaomi объявила о том, что европейская версия фитнес-браслета Mi Band 5 будет представлена 15 июля. Согласно последней утечке, данная версия будет оснащаться 1,1-дюймовым AMOLED-экраном, защитой от воды 5 ATM (погружение на глубину до 50 метров), аккумулятором ёмкостью 125 мАч, 11 спортивными режимами, комплектной магнитной зарядкой и возможностью управлять камерой смартфона. При этом источники не сообщают о модуле NFC для бесконтактных платежей и датчике уровня кислорода в крови. Ориентировочная цена фитнес-браслета составляет 40 евро.

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