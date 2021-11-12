Exynos 2200 получит на 20% более стабильную производительность

Запуск Exynos 2200 станет важным событием для графики для смартфонов - отрасль имеет тенденцию терять поставщиков графических процессоров, а не приобретать новых. Графический процессор чипсета будет основан на архитектуре AMD RDNA 2, которая используется в его APU, видеокартах и ​в консолях PlayStation 5 и Xbox One Series. Самый большой вопрос - как архитектура справится с переходом на ограниченные TDP мобильных чипсетов. Пиковая производительность улучшится на 31-34%, а стабильная производительность увеличится на 17-20%. Обратите внимание, что эти числа основаны на предварительном выпуске оборудования и программного обеспечения и могут отличаться для конечного продукта.

Ожидается, что Exynos значительно опередит нынешний Snapdragon 888 в 3DMark Wild Life. Графический процессор AMD будет предлагать некоторые уникальные функции, такие как трассировка лучей , поэтому чистая производительность не говорит всей истории. Трассировка лучей теперь является стандартом для высокопроизводительных компьютерных и консольных игр, что позволило разработчикам игр получить большой опыт работы с ней.
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