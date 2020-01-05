Лидер Английской Премьер-лиги футбольный клуб "Ливерпуль" одержал очередную победу, которая продлила серию побед до 11 матчей. Команда Юргена Клоппа одержала победу над "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0.

Встреча проходила на домашнем стадионе мерсисайдцев Энфилде. Первый гол забил Мохаммед Салах, он отличился на четвертой минуте матча. Садио Мане удвоил счет во втором тайме на 64-ой минуте с передачи Мохаммеда Салаха. В концовке матча "Шеффилд Юнайтед" мог отквитать один мяч, но Алиссон спас свою команду.

Ближайший преследователь отстает на 16 очков это команда "Лестер". Следующий тур "Ливерпуль" сыграет в гостях. 11 января "Тоттенхэм" примет "Ливерпуль".