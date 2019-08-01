FaceApp - приложение для отличных селфи на смартфон

Селфи прочно вошли в жизнь большинства пользователей смартфонов, но ведь делать простые фотографии скучно, а искать интересный фон или удачный ракурс – довольно утомительно. Именно поэтому разработчики начали создавать приложения, позволяющие редактировать готовые снимки, добавляя на них интересные эффекты. FaceApp – это как раз одно из таких приложений, но оно кардинально отличается от аналогов, позволяя получить потрясающий результат буквально несколькими касаниями экрана.

Если вы уже знакомы с возможностями этого приложения, можете скачать FaceApp в Интернете и сделать для себя качественное селфи, либо же пошутить над другом.

Главная «фишка» Фейс Апп – использование искусственного интеллекта FaceApp AI, который обрабатывает фотографию, «разделяя» лицо на составляющие, а затем изменяет детали снимка или добавляет новые элементы. Все операции производятся не на устройстве пользователя, а на специальном сервере, куда загружаются исходные изображения. Благодаря такому решению программа не загружает процессор, а все действия производятся очень быстро. После завершения обработки фотография скачивается на устройство и удаляется с сервера.

Еще одно огромное преимущество приложения – удобство использования. При работе с обычным редактором вам нужно совершить довольно много разных действий, чтобы слегка подправить снимок, либо потратить несколько часов, чтобы изменить фотографию кардинально. Это без учета времени, которое вы потратите на то, чтобы разобраться в интерфейсе и многочисленных инструментах. Здесь же вам достаточно указать нужные фильтры, а результат вы получите за несколько секунд. Более подробную информацию о возможностях приложения вы можете узнать на сайте androidlomka.com .

Что может эта программа?

изменять возраст и пол на фотографии;

накладывать разные варианты макияжа, усы, бороду и татуировки;

изменить прическу и цвет волос;

копировать образы известных персонажей;

добавлять улыбку;

менять фон фотографии и размывать его.

Программа станет отличным инструментом для тех, кто любит экспериментировать со своей внешностью, позволяя очень быстро примерять на себе разные образы, причем искусственный интеллект может порекомендовать стиль, который подойдет лучше всего. Люди с хорошим чувством юмора также найдут здесь много полезного, ведь что может быть лучше, чем порадовать друзей смешной пародией на знаменитость или фотографией себя любимого в старости? Пользуетесь социальными сетями и хотите, чтобы фотографии в вашем профиле выглядели гораздо лучше? Это приложение может стать незаменимым помощником и в этом случае.