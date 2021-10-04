Facebook, Instagram, Messenger или WhatsApp упали

Если вы не можете получить доступ к Facebook, Instagram, Messenger или WhatsApp, вы не единственный. Примерно с 11:38 по восточному времени Downdetector начал регистрировать всплеск отчетов о сбоях во всех четырех сервисах, принадлежащих Facebook. Энди Стоун, представитель компании, заявил в 12:07 по восточному времени, что компания работает над быстрым решением проблемы. Страница с ошибкой, которую вы видите при попытке подключения к платформам, предполагает, что причиной сбоя является ошибка системы доменных имен (DNS). Неясно, насколько широко распространена проблема, но Downdetector показывает более 30 000 отчетов о сбоях только для Facebook, а еще 20 000 связаны с Instagram. Согласно твиту из официального аккаунта Oculus Twitter, проблема также затрагивает приложение, магазин и веб-сайт Oculus.

Facebook может потребоваться некоторое время, чтобы решить проблему. По данным The New York Times, из-за сбоя вышла из строя внутренняя коммуникационная платформа компании Workplace. Кроме того, сообщается, что в настоящее время сотрудники не могут получать внешние электронные письма. Стоит напомнить, что еще в июле Akamai Technologies, одна из крупнейших сетей доставки контента в мире, пережила аналогичный сбой, в результате чего большая часть интернета, включая такие платформы, как PlayStation Store, TikTok и LastPass, стали недоступными. В конце концов, в тот же день компания Akamai устранила проблему, так что и другие платформы тоже должны решить проблему в обозримом будущем.