Facebook, Instagram, YouTube грозят большие штрафы в Великобритании

По сообщениям СМИ, гигантам социальных сетей Facebook, Instagram и YouTube грозят большие штрафы в Великобритании за неспособность отфильтровать вредоносный контент на своих платформах.

В рамках плана правительства, британский радиовещательной сторожевой Ofcom будет предоставлено новые юридические полномочия для контроля, расследования и прекрасные социальные платформы для обмена или живого потокового «вредные» видео, в том числе порнографии, насилия и жестокого обращения с детьми.

Благодаря новым полномочиям телерадиокомпания Великобритании сможет выдавать штрафы в размере 250 000 фунтов стерлингов (около 300 000 долларов США) или сумму до пяти процентов от дохода компании, если на сайтах не будут установлены строгие проверки возраста и родительские проверки. контролирует, чтобы защитить детей от воздействия вредных видео.

Если технические гиганты не соблюдают принудительные меры, Ofcom будет иметь полномочия «приостанавливать» или «ограничивать» услуги технологических гигантов в Великобритании.

За последние пару лет, несколько случаев самоубийств подростков, предположительно поощряемых провокационным контентом или троллингом в социальных сетях.

Используя полномочия по «надлежащему сбору информации», регуляторный орган Ofcom может предписать таким сайтам, как Facebook или YouTube, передавать данные или алгоритмы, которые, как многие говорят, передают контент уязвимым детям.