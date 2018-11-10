Facebook Lasso видео-приложение в стиле TikTok

Facebook выпустил приложение Lasso, которое позволяет пользователям создавать интересные короткие видеоролики, предназначенные для конкуренции с TikTok. Facebook описывает Lasso как приложение, которое «позволяет любому создавать и делиться видеороликами с эффектами удовольствия».

Приложение позволит пользователям следить за другими создателями, искать контент с помощью хэштегов и создавать новые короткие видеоролики с помощью набора креативных инструментов. В Facebook следует отметить, что приложение включает в себя «массивную музыкальную библиотеку», которая используется для съемки в TikTok - приложении, которое завоевало популярность благодаря видео с синхронизацией губ. Вы можете войти в Lasso через Instagram или создать учетную запись, используя Facebook. Вам нужно будет авторизировать приложение, чтобы разрешить доступ к вашей странице профиля, фотографиям и видео. Вы сможете делиться видео Lasso на Facebook и Instagram. Вы также можете сделать свой профиль приватным. Приложение доступно в App Store и Play Store .