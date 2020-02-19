Facebook Lite теперь поддерживает темную тему

Компания Facebook добавили в свое приложение Facebook Lite режим Dark Mode.

Темную тему добавили в стабильной версии приложения Facebook Lite. Активировать темную тему можно в настройке приложения.

Но к сожалению, разработчики приложении Facebook Lite почему то не оптимизировали темную тему для смартфонов с AMOLED дисплеями. Но пользоваться приложением в темное время суток все равно стало приятней.

Приложение Facebook Lite с Dark Mode уже доступна для скачивания в сервисе Google Play. Когда тёмный интерфейс появится в обычном приложении, пока что неизвестно.