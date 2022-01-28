Facebook Messenger добавляет некоторые важные функции в свои сквозные зашифрованные чаты

Facebook Messenger от Meta сегодня получил новые функции для своих чатов со сквозным шифрованием, хотя они по-прежнему являются необязательными и доступны по подписке, в отличие от WhatsApp, где сквозное шифрование используется по умолчанию. В Messenger вам нужно специально перейти в меню и открыть специальный сквозной зашифрованный чат.

Теперь вы можете выбрать вкладку «подключиться к своим друзьям и семье конфиденциальным и безопасным способом», — говорит Meta. При исчезновении сообщений в чатах со сквозным шифрованием вы получите уведомление, когда кто-то сделает снимок экрана. Теперь доступны GIF-файлы и стикеры для чатов со сквозным шифрованием, а также реакции, ответы и индикаторы набора текста. Кроме того, теперь возможна пересылка сообщений.

Значки подтвержденной учетной записи будут отображаться в чатах со сквозным шифрованием, и вы сможете сохранить любое видео или изображение, которое вы получите, нажав и удерживая его, а также отредактировать видео или фото перед отправкой.
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