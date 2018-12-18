Facebook Messenger получает новый режим селфи и стикеры AR

Приложение Messenger было улучшено с помощью новых функций, такими как режим селфи и поддержка бумеранга. Также пользователи Messenger смогут добавлять стикеры дополненной реальности в свои фотографии и видео. Обновление порадует обладателей более старых моделей iPhone, в которых нет функции « Портретный режим», появившейся при запуске iPhone 7 Plus. Даже если на вашем iPhone нет двух камер, Messenger сможет производить селфи исключительно программными средствами. Приложение теперь предлагает пять режимов камеры: обычный, текстовый, видео, бумеранг и селфи.

Помимо встроенной поддержки видео с бумерангом, теперь Facebook Messenger позволяет пользователям нажимать значок камеры рядом с наклейкой, чтобы добавить его в качестве объекта AR (дополненной реальности). Новые функции появятся как в старой версии Messenger, так и в обновлённой.