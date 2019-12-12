Facebook Messenger получает тему «Звездных войн» с эффектами AR

Facebook и Disney объявили о новом партнерстве, которое принесет контент « Звездные войны: Восхождение Скайуокера» в приложение Messenger на всех платформах.

Появится новая тема чата со звездным фоном и смайлики основанные на персонажах Звёздных войн. Кроме того, новые AR-фильтры позволят пользователям добавить к лицу «эффект световой скорости» или можно будет выглядеть так, как будто вы путешествуете со скоростью света или в кабине X-Wing По Дамерона. Эти функции доступны бесплатно для Android и iOS.