Facebook Messenger получил функцию отмены сообщений

Facebook добавил функцию в своем приложении Messenger, которая позволяет отменять или удалять сообщения после их отправки. Чтобы получить доступ к этой функции, нажмите на сообщение, которое вы хотите удалить, в течение 10 минут после его отправки. Вам будет предложено два варианта: удалить у всех или удалить у вас.

Аналогичная функция была развернута для WhatsApp в октябре 2017 года. В марте 2018 года WhatsApp продлил срок удаления сообщения с 7 минут до 1 часа. В настоящее время эта функция распространяется по всему миру на последних версиях Messenger для iOS и Android.