Facebook Meta объединится с Microsoft для создания метавселенной

Microsoft и материнская компания Facebook Meta объединились для интеграции Teams и Workplace в будущую метавселенную. Компании, использующие обе платформы, могут попробовать интеграцию без дополнительных затрат — через закрепленную вкладку в Teams работники могут получить доступ к содержимому рабочего места, включая сокращенную версию ленты новостей рабочего места, без необходимости переключаться между приложениями. Они также могут реагировать на публикации на рабочем месте и комментировать их в Teams. Начиная со следующего года компании смогут транслировать собрания Teams в рабочие группы. Таким образом, вы сможете смотреть собрания и события в любом приложении или позже проверить запись на рабочем месте. Meta и Microsoft и ранее объединяли свои корпоративные продукты и сервисы для повышения производительности на других фронтах.

Инструменты Office 365, такие как Word, Excel и PowerPoint, уже доступны в Workplace, равно как и SharePoint и OneDrive. Рабочее место также интегрировано в Azure Active Directory. Кроме того, Meta недавно сообщила, что в декабре Teams будут доступны для продуктов Meta Portal — люди смогут использовать устройства для видеозвонков Teams. А учитывая сосредоточенность Meta на метавселенной и ее видение того, как виртуальная реальность влияет на будущее работы, было бы неудивительно увидеть интеграцию Microsoft Teams с гарнитурами Meta Quest. Это нечто гораздо более важное, чем игры или развлечения.