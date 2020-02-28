Facebook блокирует рекламы с лекарством от коронавируса

2020-02-28, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Facebook Lite; [83]
Социальная сеть Facebook продолжает препятствовать распространению дезинформации о коронавирусе.

Facebook запретила рекламу, которая обещает вылечить или предотвратить коронавирус.

Компания ввела такие же правила для своей платформы Marketplace, где пользователи Facebook могут покупать и продавать товары.

Позиция Facebook в отношении дезинформации о коронавирусе похожа на политику компании против анти-вакцинации. В прошлом году она заявила, что исключит группы и страницы о вакцинации из своих рекомендаций и закроет рекламу, посвящённую этой теме.

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