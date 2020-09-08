Facebook бореться с фальшивыми новостями введя ограничения на пересылку в Messenger

Facebook Messenger теперь имеет ограничение на пересылку для пользователей.

Facebook объявила, что что этот лимит пересылки позволит пользователям Messenger пересылать сообщения одновременно пяти людям или группам. Компания считает, что ограничение на пересылку - это еще один уровень защиты для пользователей, поскольку он сводит к минимуму распространение вирусной дезинформации или вредоносного контента.

WhatsApp, принадлежащий Facebook, представил аналогичную функцию более года назад. Ранее в этом году он установил новый лимит на пересылку сообщений, чтобы бороться с фальшивыми новостями о Covid-19.