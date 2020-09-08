Facebook бореться с фальшивыми новостями введя ограничения на пересылку в Messenger

Facebook объявила, что что этот лимит пересылки позволит пользователям Messenger пересылать сообщения одновременно пяти людям или группам. Компания считает, что ограничение на пересылку - это еще один уровень защиты для пользователей, поскольку он сводит к минимуму распространение вирусной дезинформации или вредоносного контента.
WhatsApp, принадлежащий Facebook, представил аналогичную функцию более года назад. Ранее в этом году он установил новый лимит на пересылку сообщений, чтобы бороться с фальшивыми новостями о Covid-19.