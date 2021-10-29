Facebook добавляет платформу смешанной реальности в Oculus Quest

В этом году на Facebook Connect платформа представила нечто под названием Presence Platform, новый способ для разработчиков создавать возможности смешанной реальности для гарнитуры виртуальной реальности Oculus Quest. Он включает в себя набор инструментов искусственного интеллекта для разработчиков, которые делают смешанную реальность более захватывающей, помогая объединить виртуальный мир с физической реальностью.

Система включает три основных набора инструментов: Insight SDK, Interaction SDK и Voice SDK. Insight, основанный на API сквозной передачи, запущенной этим летом, позволяет разработчикам накладывать виртуальные объекты на сквозной видеопоток Oculus Quest. Facebook также добавляет систему под названием Spatial Anchors, которая позволит разработчикам «привязать» виртуальный объект к определенной физической области, чтобы объект сохранял свое положение в мире. Хотя Passthrough API был запущен как эксклюзив для Oculus Quest 2. Второй набор инструментов, Interaction SDK, призван упростить разработчикам интеграцию взаимодействий, ориентированных на контроллер и руки. Facebook сделает библиотеку Unity доступной для разработчиков в следующем году, разработчики смогут включать готовые интерактивные элементы, такие как «захват», «тычок», «выбор» и «цель». Он предлагает улучшенное отслеживание рук и дает разработчикам возможность создавать свои собственные жесты. Наконец, Voice SDK Experimental - это набор инструментов на платформе естественного языка Wit.ai от Facebook. Это может дать пользователям виртуальный опыт без помощи рук. Он позволяет разработчикам создавать функции голосовой навигации и поиска, а также голосовые часто задаваемые вопросы, к которым игроки могут получить доступ, задав вопрос. Voice-Drive Gameplay может даже дать пользователям возможность использовать свой голос во время игры, например, при разговоре с аватаром или произнесении заклинания, активируемого голосом.