Facebook готовится представить свою криптовалюту Libra

Facebook представит свою собственную криптовалюту 18 июня. Новая монета будет официально известна как Весы, а ее запуск запланирован на 2020 год. Также будет объявлено о создании консорциума, в который войдут Visa, Mastercard, PayPal, Uber, Stripe и Booking.com и другие инвесторы — каждый из них вложит в Libra примерно по $10 млн. Участники консорциума будут управлять криптовалютой независимо от Facebook.

Запустив Libra, Facebook надеется привлечь к ней пользователей из развивающихся стран. Он описывает ее как потенциальную альтернативу для людей, чтобы отправлять деньги через WhatsApp и Facebook Messenger. Очевидно, что это не будет легкой задачей для Facebook, так как ему все еще нужно преодолеть несколько препятствий, прежде чем Libra будет широко использоваться массами. На данный момент гигант социальных сетей уже встретился с Марком Карни, управляющим Банка Англии, а также с Казначейством США, чтобы обсудить жизнеспособность криптовалюты.