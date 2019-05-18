Facebook научится определять приоритетные новости

Facebook объявила о двух рейтинговых обновлениях алгоритма, которые управляют новостной лентой.

Первый алгоритм предназначен для определения приоритетности друзей пользователя, а второй — для наиболее актуальных ссылок. Изменения основаны на результатах опросов Facebook, проведенных в прошлом году. Как заявила компания, обновления будут происходить постепенно и пользователи даже не заметят их сразу. Это не означает, что новостная лента будет ограничена публикациями только определенных людей. Просто посты наиболее интересных страниц будут выше в новостной ленте.