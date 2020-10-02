Facebook официально объединила чаты Messenger и Instagram

Facebook официально объединила чаты Messenger и Instagram.

Чтобы пользователям было удобнее обмениваться сообщениями в Messenger и Instagram, Facebook добавила в Instagram некоторые функций из Messenger. Пользователи использующие приложение Messenger, теперь могут общаться со своими друзьями в Instagram без загрузки отдельного приложения. Новый интерфейс обмена сообщениями включает 10 новых функций: смотрите вместе, режим, селфи-стикеры, цвета чата, пользовательские реакции на эмодзи, пересылка, ответы, анимированные эффекты сообщений, управление сообщениями и расширенные отчеты и обновления блокировки. Все эти новые функции появятся в Instagram и Messenger ближайшее время в некоторых странах и вскоре будут расширяться во всем мире.
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