Facebook планирует провести ребрендинг на следующей неделе

Компания Facebook планирует сменить имя. Согласно документам, полученным от источника, он будет отражать направленность на построение метавселенной, а название будет обсуждаться на ежегодной конференции компании Connect, 28 октября.

Название может быть раскрыто раньше, и это будет сигналом о том, что компания планирует расширить кругозор социальных сетей и проблем, с которыми она столкнулась. Ребрендинг, вероятно, позиционирует социальную сеть Facebook как отдельный продукт, как WhatsApp, Instagram и Oculus. Ранее на этой неделе компания обнародовала планы по созданию 10 000 рабочих мест в Европейском союзе в попытке построить так называемую метавселенную.

Изменение названия, вероятно, не повлияет ни на один из текущих продуктов - оно будет действовать как зонтик для всех брендов, подобно Alphabet Inc, которая является материнской компанией Google, Calico, Deepmind, Waymo, X и других.
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