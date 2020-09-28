Facebook планирует сделать Messenger по умолчанию на iOS

iOS 14 от Apple позволяет пользователям устанавливать предпочтительные приложения электронной почты и браузера по умолчанию , это все еще невозможно для приложений для обмена сообщениями. Компания Facebook планирует это изменить.

Facebook неоднократно просила у Apple рассмотреть возможность выбора пользователями предпочтительного приложения для обмена сообщениями по умолчанию. Для Facebook это особенно важно, поскольку он объединяет WhatsApp, Instagram и Messenger. Компания Apple вряд ли примет такой запрос, так как для получения текстового SMS через сторонние приложения требуются серьезные изменения в операционной системе iOS. В настоящее время это не поддерживается в iOS.
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Facebook планирует сделать Messenger по умолчанию на iOS

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