Facebook планирует сделать Messenger по умолчанию на iOS

iOS 14 от Apple позволяет пользователям устанавливать предпочтительные приложения электронной почты и браузера по умолчанию , это все еще невозможно для приложений для обмена сообщениями. Компания Facebook планирует это изменить.

Facebook неоднократно просила у Apple рассмотреть возможность выбора пользователями предпочтительного приложения для обмена сообщениями по умолчанию. Для Facebook это особенно важно, поскольку он объединяет WhatsApp, Instagram и Messenger. Компания Apple вряд ли примет такой запрос, так как для получения текстового SMS через сторонние приложения требуются серьезные изменения в операционной системе iOS. В настоящее время это не поддерживается в iOS.