Facebook последует примеру Instagram

С июля Instagram начал скрывать количество лайков, потому, что хочет, чтобы ваши подписчики сфокусировались на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают. Похоже, что Instagram получил положительный отзыв и Facebook также может начать скрывать количество лайков.

Функция работает аналогично функции в Instagram - только автор поста может видеть общее количество лайков, в то время как другие могут видеть только имена общих друзей, которым понравился пост. Facebook подтвердил, что рассматривает возможность удаления количества лайков, но пока не поделился когда эта функция будет доступна пользователям.