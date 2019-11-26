Facebook позволит отсортировать близких друзей от случайных знакомых

Facebook разрабатывает новую функцию, которая позволит вам делиться контентом с ограниченным кругом близких друзей. Функция, под названием Favorites, позволит вручную обозначить определенный круг друзей и делиться контентом, с помощью Messenger, только с ними.

Тем не менее, в отличие от Instagram, Facebook говорит, что эта функция не является способом ограничения того, кто видит вашу настоящую историю Facebook. Новая опция является попыткой побудить людей делиться друг с другом больше в Facebook, не беспокоясь о раздувающемся списке случайных знакомых, накопленном за последниие годы.