Facebook представил свою новую платежную систему

Facebook запускает новую платежную систему с соответствующим названием Facebook Pay. Она предназначена для облегчения платежей в популярных приложениях, таких как Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp. Вы сможете использовать Facebook Pay для отправки денег друзьям, покупки товаров или даже для сбора средств.

«Facebook Pay является частью нашей текущей работы, чтобы сделать торговлю более удобной, доступной и безопасной для людей в наших приложениях», - говорит Лю. «Мы продолжим разработку Facebook Pay и будем искать способы сделать его еще более ценным для пользователей наших приложений».