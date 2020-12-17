Facebook представила новое приложение Instagram Lite с меньшим количеством функций

У популярных приложений для социальных сетей есть облегченные версии, которые были разработаны для рынков, где интернет-услуги ненадежны или очень дороги. Эти облегченные приложения, такие как Facebook Lite, Messenger Lite и Twitter Lite, также являются лучшим вариантом для телефонов с ограниченными ресурсами, поскольку они занимают меньше места и требуют меньшей вычислительной мощности.

16 декабря компания Facebook анонсировала новое приложение Instagram Lite, которое пополнило список упрощенных приложений для телефонов Android. Размер приложения составляет всего лишь 2 МБ. Instagram Lite лишена некоторых функций, которые вы найдете в основном приложении, таких как Reels, Shopping и IGTV.

На данный момент приложение Instagram Lite ограничено Индией.