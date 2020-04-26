Facebook представила видеочат Messenger Rooms

Facebook Messenger Rooms дает возможность проводить видеочаты с участием до 50 человек одновременно. В отличии от Zoom, Facebook Messenger Rooms не имеет ограничений по времени, к тому же, вам не потребуется учетная запись Facebook. Ее должен иметь только пользователь создавший чат.

Facebook предлагает простой способ общения со своими друзьями. Для использования чата, нет необходимости устанавливать программу, вам потребуется веб-браузер.

Messenger Rooms использует все уровни конфиденциальности и безопасности ваших данных. Facebook планирует внедрить создание чатов из Instagram Direct, WhatsApp и Portal.
Комментарии и отзывы Facebook Messenger Rooms
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