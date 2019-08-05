Facebook проведет ребрендинг WhatsApp и Instagram

Официальный представитель Facebook прямо подтвердил, что изменения действительно происходят и Instagram скоро будет известен как «Instagram from Facebook», а WhatsApp будет называться «WhatsApp from Facebook». Новые названия приложений появятся в Apple App Store и Google Play.

Разработчики хотят «прояснить вопрос о продуктах и ​​услугах, которые являются частью Facebook». Ранее в этом году Facebook объявил, что включит обмен сообщениями для WhatsApp, Instagram и Messenger. Обновленное название WhatsApp и Instagram станет первым шагом в интеграции.