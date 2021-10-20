Facebook сменит название…

The Verge заявляет, что смена имени на данный момент является строго охраняемым секретом, и даже не все высшие руководители знают об этом. Марк Цукерберг давно говорил о том, что хочет сделать Facebook компанией метавселенной, и предпринимает шаги для достижения этой цели. Ранее в этом году Facebook сформировал команду, посвященную созданию метавселенной, и всего несколько дней назад Марк Цукерберг говорил о создании 10 000 «высококвалифицированных» рабочих мест по всей Европе в течение следующих пяти лет для создания нового уровня виртуальной и дополненной реальности. Вероятно, это некая новая инкарнация социальных сетей, которая в обозримом будущем полностью заменит обычное общение текстом в мессенджерах. Но до этого еще нужно дожить.