Facebook сменит название

Facebook проводёт ребрендинг и изменит название компании уже на следующей неделе, сообщает издание The Verge. Судя по всему, у гиганта социальных сетей будет новое имя, которое будет отражать его направленность на создание метавселенной. Ребрендинг также, возможно, связан с его неизданным социальным миром виртуальной реальности под названием Horizon Worlds. Сама социальная сеть, скорее всего, сохранит название Facebook и будет находиться под управлением новой материнской компании вместе с Instagram, WhatsApp и Oculus. Это было бы похоже на то, что Google сделал в 2015 году, когда передала свои различные проекты и подразделения вместе с собой в подчинение своей материнской компании Alphabet.

The Verge заявляет, что смена имени на данный момент является строго охраняемым секретом, и даже не все высшие руководители знают об этом. Марк Цукерберг давно говорил о том, что хочет сделать Facebook компанией метавселенной, и предпринимает шаги для достижения этой цели. Ранее в этом году Facebook сформировал команду, посвященную созданию метавселенной, и всего несколько дней назад Марк Цукерберг говорил о создании 10 000 «высококвалифицированных» рабочих мест по всей Европе в течение следующих пяти лет для создания нового уровня виртуальной и дополненной реальности. Вероятно, это некая новая инкарнация социальных сетей, которая в обозримом будущем полностью заменит обычное общение текстом в мессенджерах. Но до этого еще нужно дожить.