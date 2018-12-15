Facebook сообщил об утечке до 6,8 миллионов фотографий пользователей

Facebook обнаружил в программном интерфейсе приложения (API) ошибку, сторонние приложения могли получить доступ к фотографиям пользователей Facebook.

Ошибка давала несанкционированный доступ к сторонним приложениям в течение 12 дней с 13 сентября по 25 сентября. Она позволила разработчикам получить доступ к другим фотографиям, например, опубликованным в Marketplace или Facebook Stories. Также были выставлены фотографии, которые пользователи загружали на Facebook, но предпочли не публиковать. Сообщается, что ошибка могла затронуть до 6,8 миллиона пользователей, к фотографиям получили доступ до 1,5 тысячи приложений. Начиная со следующей недели, Facebook будет предлагать разработчикам приложений инструменты, позволяющие им определить, какие люди были затронуты ошибкой. Потенциально затронутые пользователи будут уведомлены через оповещение на Facebook.