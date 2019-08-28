Facebook трудится над над новым мессенджером под названием Threads

Facebook работает над новым приложением под названием Threads, которое позволит пользователям делиться своим сообщениями, статусом, местоположением и другой информацией с ближайшими друзьями. Приложение уже проходит внутреннее тестирование в Facebook, которое покажет, может ли приложение быть полезным или нет.

Threads будет создано в качестве сопутствующего приложения для Instagram и предназначено для того, чтобы пользователи могли делиться информацией со своими «близкими друзьями». Внутри мессенджера можно будет просматривать сторис друзей и отправлять фотографии и видео, не выходя из приложения. Пользователи смогут выбрать автоматический обмен, а приложение обновит статус пользователя, который делится информацией. Судя по всему, Threads, не будет сообщать ваше фактическое местоположение в реальном времени, вместо этого оно уведомит ваших друзей о том, что вы «в движении».