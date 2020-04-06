Facebook выпустила приложение Messenger для Windows и macOS

Разработчики Facebook анонсировала Messenger для компьютеров на Windows и macOS. Теперь приложение Facebook доступно на всех популярных платформах.

Приложение Facebook для Windows и macOS ничем не отличается от мобильной версии. В приложении есть групповые звонки, уведомления о новых сообщениях, синхронизация чатов со всеми устройствами где установлен Messenger Facebook. Также приложение на Windows и macOS поддерживает режим Dark Mode, который автоматически меняется вместе с интерфейсом системы.

Приложение уже можно скачать в Microsoft Store и App Store.