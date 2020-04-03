Facebook запускает приложение для групповых видеозвонков и чатов

2020-04-03, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Facebook ; [14]
Facebook анонсировала новое автономное приложение для настольных компьютеров для групповых видеозвонков и чатов. Приложение доступно для Windows и MacOS.

Поскольку все больше людей вынуждены оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса, исходя из этого Facebook решила извлечь выгоду из отсутствия физического взаимодействия, и выпустила новое настольное приложение, которое должно облегчить общение с друзьями на Facebook. Поддерживает до восьми одновременных видео участников по сравнению с Zoom.

К недостаткам относится невозможность легко поделиться URL-адресом, чтобы присоединиться к чату или экранному обмену. Кроме того, невозможность показать общий доступ к другим участникам и ограничивает варианты использования, такие как презентации или учебные пособия. Можно загрузить приложение из Microsoft Store или Mac App Store.

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