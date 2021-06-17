Facebook запускает собственную платформу подкастов

Facebook предупредил создателей подкастов о предстоящей функции, которая позволит им напрямую и автоматически делиться своими новыми выпусками подкастов на своей странице в Facebook. По словам компании, пользователи смогут транслировать контент прямо на Facebook, а недавно добавленные эпизоды будут отображаться в новостных лентах подписчиков. Мы уже давно знаем, что Facebook планирует добавить поддержку подкастов в свое приложение, но вопросы относительно определённых деталей остались. Теперь же разработчики социальной сети решили рассказать больше полезной информации, чтобы пользователи и авторы подкастов лучше понимали, что происходит на текущий момент на рынке. Поскольку новая функция рассылки уведомлений основана на RSS-канале, создателям не нужно добавлять ссылки или загружать выпуски на свои страницы.

Вместо этого, согласно электронному письму от представителей Facebook, страница будет обновляться новыми выпусками по мере их выхода, что сделает контент доступным на Facebook в дополнение к любым другим платформам, которые могут использовать создатели подкастов. Функция подкастов будет запущена 22 июня, после чего пользователи смогут транслировать новые выпуски прямо в приложении Facebook — об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание The Verge. Интересно, связано ли это с тем, что самая популярная платформа для выпуска прямых трансляций сейчас активно развивается во всех направлениях или всё же Facebook пришёл к этому сам.
Комментарии и отзывы Facebook
Опубликована фотоподборка с камеры смарт...
Вчера компания Xiaomi опубликовала фотографии, сделанные на макро-модуль камеры смартфона Mi 11i, а уже с...
SPC Gear выпустила микрофон для стримов ...
SPC Gear объявила о выпуске микрофона для проведения прямых трансляций SM950 Onyx White. Устройство выпол...
ZTE S30 Pro выйдет 30 марта...
Китайский производитель смартфонов ZTE официально подтвердил в социальной сети Weibo, что серия S30 буде...
Примеры фото на объектив Olympus M.Zuiko...
В сети появились первые примеры снимков, сделанных на представленный пару дней назад объектив Olympus M.Z...
Фиолетовый iPhone 12 можно заказать в Ро...
Компания Apple начала принимать предзаказы на смартфоны iPhone 12 mini и iPhone 12 в недавно представленн...
Gigabyte установила новый рекорд разгона...
Материнская плата Gigabyte Z590 AORUS Tachyon была разработана специально для энтузиастов разгона. Модель...
Представлен 144-Гц монитор MSI Optix MAG...
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Optix MAG342CQ, которая получила 34-дюймо...
Samsung Galaxy A72 получил крупное обнов...
Компания Samsung начала распространение апдейта для смартфона Galaxy A72, который вышел в мае этого года....
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor