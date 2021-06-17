Facebook запускает собственную платформу подкастов

Facebook предупредил создателей подкастов о предстоящей функции, которая позволит им напрямую и автоматически делиться своими новыми выпусками подкастов на своей странице в Facebook. По словам компании, пользователи смогут транслировать контент прямо на Facebook, а недавно добавленные эпизоды будут отображаться в новостных лентах подписчиков. Мы уже давно знаем, что Facebook планирует добавить поддержку подкастов в свое приложение, но вопросы относительно определённых деталей остались. Теперь же разработчики социальной сети решили рассказать больше полезной информации, чтобы пользователи и авторы подкастов лучше понимали, что происходит на текущий момент на рынке. Поскольку новая функция рассылки уведомлений основана на RSS-канале, создателям не нужно добавлять ссылки или загружать выпуски на свои страницы.

Вместо этого, согласно электронному письму от представителей Facebook, страница будет обновляться новыми выпусками по мере их выхода, что сделает контент доступным на Facebook в дополнение к любым другим платформам, которые могут использовать создатели подкастов. Функция подкастов будет запущена 22 июня, после чего пользователи смогут транслировать новые выпуски прямо в приложении Facebook — об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание The Verge. Интересно, связано ли это с тем, что самая популярная платформа для выпуска прямых трансляций сейчас активно развивается во всех направлениях или всё же Facebook пришёл к этому сам.