Facebook запускает собственную платформу подкастов

Вместо этого, согласно электронному письму от представителей Facebook, страница будет обновляться новыми выпусками по мере их выхода, что сделает контент доступным на Facebook в дополнение к любым другим платформам, которые могут использовать создатели подкастов. Функция подкастов будет запущена 22 июня, после чего пользователи смогут транслировать новые выпуски прямо в приложении Facebook — об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание The Verge. Интересно, связано ли это с тем, что самая популярная платформа для выпуска прямых трансляций сейчас активно развивается во всех направлениях или всё же Facebook пришёл к этому сам.
Facebook предупредил создателей подкастов о предстоящей функции, которая позволит им напрямую и автоматически делиться своими новыми выпусками подкастов на своей странице в Facebook. По словам компании, пользователи смогут транслировать контент прямо на Facebook, а недавно добавленные эпизоды будут отображаться в новостных лентах подписчиков. Мы уже давно знаем, что Facebook планирует добавить поддержку подкастов в свое приложение, но вопросы относительно определённых деталей остались. Теперь же разработчики социальной сети решили рассказать больше полезной информации, чтобы пользователи и авторы подкастов лучше понимали, что происходит на текущий момент на рынке. Поскольку новая функция рассылки уведомлений основана на RSS-канале, создателям не нужно добавлять ссылки или загружать выпуски на свои страницы.