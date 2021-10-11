Facebook запустила подкасты и клона Clubhouse в своём приложении

Facebook сделал большой рывок в аудио-направлении в последние несколько месяцев, а теперь социальная сеть объединяет все новые функции в один сервис. С сегодняшнего дня пользователи могут получить доступ к аудио-хабу в мобильном приложении Facebook, из которого они могут получить доступ к подкастам, комнатам живого общения и коротким клипам. Как отмечает издание TechCrunch, компания незаметно развертывает хаб на iOS и Android. Все пользователи из США в возрасте 18 лет и старше с сегодняшнего дня должны видеть эту опцию на вкладке "Просмотр". Стоит отметить, что Facebook сначала запустила живые аудиозалы, своего конкурента Clubhouse и Twitter Spaces, в июле. В данном разделе общественные деятели и создатели контента могут размещать живые трансляции в аудио-формате, что в определенных ситуациях очень даже привлекательно.

Также компания тестирует возможность создания звуковых комнат на Android (до сих пор это была функция только для iOS). Там же будет доступна функция коротких аудиоклипов Soundbites, которая все еще находится в стадии бета-тестирования, хотя Facebook планирует более широко развернуть ее в течение следующих нескольких недель. То есть, теперь клиент социальной сети Facebook обладает внушительным списком функций — есть возможность слушать прямые трансляции, смотреть короткие клипы и не только. Получается некий комбайн, который способен скопировать функции других популярных сервисов в одной оболочке Facebook.
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