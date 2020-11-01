Facebook запустила публичное тестирование темного режима для Android

Приложение Facebook и веб-сайт подверглись обновлению. Компания Facebook начала публичное тестирование темного режима своего официального приложения Facebook для операционной системы Android. Публичное тестирование доступно не для всех пользователей. Глядя на темный режим Facebook для Android, стоит признать, что темный режим выглядит хорошо.

Компания Facebook уже давно добавила темный режим в другие приложения, WhatsApp и Instagram, версия для iOS существует довольно-таки давно и теперь настало время и для Android. Стоит отметить одну особенность, темный режим смотрится великолепно на устройствах с OLED-панелью.