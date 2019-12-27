Федор Емельяненко проведет последний бой в Азии

Федор Емельяненко проводит последнее турне в карьере. 29 декабря в Сайтаме пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 237. Главным поединком вечера станет противостояние Федора Емельяненко с американцем Квинтоном Джексоном. Почти все билеты раскуплены. Японцы - настоящие фанаты российского бойца. Он стал кумиром для многих жителей страны.

«Последний император» так его прозвали. В честь того, что был непобедим на протяжении 10 лет и став последним чемпионом легендарного промоушена Pride. Его охотно приглашали на шоу-программы, турниры и т.д. Цены на билеты недешевые, от 4200 до 70000 рублей.