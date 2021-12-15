FinalWire выпускает AIDA64 v6.60

FinalWire Ltd. объявила о поступлении в продажу программного обеспечения AIDA64 Extreme 6.60, Engineer 6.60, Business 6.60 и Network Audit 6.60.

Последнее обновление AIDA64 включает оптимизированные тесты для процессоров Intel «Alder Lake» и «Raptor Lake», улучшения для модулей памяти DDR5 и профилей памяти XMP 3.0, а также поддерживает новейшие платформы процессоров AMD и Intel, а также новую графику и вычислительные технологии GPGPU. как AMD, так и NVIDIA.

Семейство продуктов AIDA64 для ПК с Windows состоит из трех бизнес-версий и домашней версии. Флагманским предложением компании по управлению ИТ-активами с функциями диагностики оборудования является AIDA64 Business, а также доступно специальное решение для инвентаризации сети под названием AIDA64 Network Audit за меньшую лицензионную плату.

Разработанный для корпоративных инженеров и ИТ-специалистов, AIDA64 Engineer включает в себя экспертные инструменты, недоступные в AIDA64 Extreme, домашней версии программного обеспечения. Сегодня все четыре редакции AIDA64 обновлены до версии 6.60.