Firefox 63 запускается с улучшенной защитой

Mozilla запустила Firefox 63 , предлагая улучшенную защиту от отслеживания файлов cookie, чтобы третьи стороны не следили за вашей деятельностью при переходе между сайтами. Обновленный браузер предоставит вам возможность отключать сторонние куки, вы не должны видеть объявления, следующие за вами в Интернете, но при этом вы остаетесь зарегистрированными на сайтах.

Чтобы найти этот вариант, перейдите в «Параметры Firefox»> «Настройки» и выберите «Конфиденциальность и безопасность». В разделе «Блокирование контента» установите флажок рядом с «Сторонними файлами» и выберите «Трекеры (рекомендуется)». Mozilla сделала несколько других настроек.Теперь можно использовать голосовую команду, чтобы открыть новую вкладку в Firefox для iOS, и для разработчиков доступны различные новые инструменты. Пользователи Firefox в США также заметят, что они открывают новую вкладку. Вместо того, чтобы просто представлять рекомендации из Pocket, браузер теперь также предлагает два варианта поиска: Amazon и Google.