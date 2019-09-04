Firefox 69 по умолчанию блокирует отслеживание cookie

Последняя версия Firefox 69 - теперь доступна для загрузки на ПК и Android. Главной особенностью является то, что называется Enhanced Tracking Protection (ETP). Функция включена по умолчанию и будет активно блокировать известные сторонние файлы cookie для отслеживания и сценарии шифрования. “Усовершенствованная защита от слежения работает за кулисами, чтобы не дать компании сформировать ваш профиль на основе отслеживания вашего поведения на веб-сайтах - часто без вашего ведома или согласия. Эти профили и содержащаяся в них информация могут быть проданы и использованы в целях, которые вы никогда не знали или не намеревались.” - Mozilla.

В дополнение к ETP Firefox 69 также имеет функцию блочного автозапуска, которая предотвращает автоматическое воспроизведение видео.