Фитнес-браслет Honor Band 6 появился в продаже

Бренд Honor выпустил в китайскую продажу фитнес-браслет Band 6, который доступен в версии без NFC за 38 долларов и с NFC за 44 доллара. Новинка оснащается 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем, датчиком ЧСС, который работает в режиме 24/7, пульсоксиметром, режимом мониторинга сна, десятью предустановленными режимами тренировок с автоматическим распознаванием, поддержкой Bluetooth 5.0, магнитным зарядным устройством, которое за пять минут способно зарядить устройство для двух дней работы, временем автономной работы до 14 дней, а также модулем NFC для бесконтактной оплаты (в Китае).