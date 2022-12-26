Фитнес-браслет Honor Band 7 оценен в $29

Компания Honor пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Honor Band 7, которая получила 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей с плотностью пикселей 282 PPI на дюйм и защитным изогнутым стеклом 2,5D. Новинка также характеризуется улучшенными датчиками для отслеживания ЧСС и SpO2, 96 режимами тренировок, батареей со временем автономной работы 14 дней, возможностью управлять музыкой со смартфона и запускать фото или видеосъемку. Браслет уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене в 29 долларов. Розничная цена составит уже 36 долларов.

Фитнес-браслет Honor Band 7 оценен в $29…
Компания Honor пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Honor Band 7, которая получила 1,47-дюймовы…
Обзор АРГУТ А-11. Компактная рация с беспроводной гарнитуройОбзор АРГУТ А-11. Компактная рация с беспроводной гарнитурой
Лучшая беговая дорожка для ходьбы и бега дома в 2022. 10000 шагов при любой погодеЛучшая беговая дорожка для ходьбы и бега дома в 2022. 10000 шагов при любой погоде
Обзор АРГУТ А-56. Портативная рация с активным шумоподавлениемОбзор АРГУТ А-56. Портативная рация с активным шумоподавлением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor