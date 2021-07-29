Фитнес-браслет Huawei Band 6 Pro оценен в $70

Сегодня компания Huawei представила не только топовые камерофоны серии Huawei P50, но и фитнес-браслет Huawei Band 6 Pro. Новинка характеризуется возможностью изменения температуры тела пользователя, 1,47-дюймовым прямоугольным AMOLED-дисплеем с разрешением 194:368 пикселей, функцией измерения пульса и насыщенности крови кислородом (Sp02), поддержкой 96 спортивных режимов, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM и временем работы от одного заряда около двух недель. Браслет появится в китайской продаже 20 августа по цене в 70 долларов.