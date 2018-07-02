Фитнес-браслет Lenovo HX06 Active оценен в $20

Компания Lenovo пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью HX06 Active, которая очень похожа на выпущенные в апреле HX03F Spectra и HX03 Cardio. В отличие от предшественников, новинка лишена датчика ЧСС. Это сказалось на цене, которая равна 19 долларам. Вышеуказанные модели стоили 35 и 30 долларов соответственно. Браслет оснастили монохромным OLED-дисплеем и защитой от воды по стандарту IP67. По заявлению производителя, гаджет способен проработать от одного заряда до 8 дней. Дата начала продаж пока не сообщается.