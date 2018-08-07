Фитнес-браслет Xiaomi Black Plus NFC оценен в 34 доллара

Компания Xiaomi пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Xiaomi Black Plus NFC, главной особенностью которого стало наличие модуля NFC. Новинку также оснастили 0,95-дюймовым цветным AMOLED-экраном с разрешением 240:120 пикселей, цветовым охватом дисплея, близким к 100%, и поддержкой 24-битного цвета, аккумулятором на 120 мАч (производитель обещает до 18 дней без подзарядки при обычном использовании), водонепроницаемостью, замером пульса с высокой частотой, подсчетом количества калорий, шагов и прочими стандартами функциями. Цена браслета составляет 34 доллара.