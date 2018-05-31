Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 получил модуль NFC

Компания Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 3, главной особенностью которого, как и ожидалось, стал модуль NFC. Впрочем модуль для бесконтактных платежей предусмотрен только в специальной версии Mi Band 3. Новинку также оснастили 0,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 128:80 пикселей, функцией управления жестами, возможностью ответить на входящий вызов, стандартными функциями (вроде шагомера, уведомлений, датчика считывания частоты сердечного ритма), защитой от воды на глубине до 50 метров, модулем Bluetooth 4.2 LE, а также аккумулятором на 110 мАч. Ориентировочная цена Xiaomi Mi Band 3 составляет 25 долларов, а версия с NFC будет стоить на пять долларов дороже.