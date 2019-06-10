Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 будет стоить 28 долларов

Профильное издание Slashleaks поделилось качественными рендерами фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, официальный анонс которого состоится уже завтра. Также сообщается о цене младшей версии – 28 долларов. При этом некоторые индийские магазины уже несколько дней принимают предзаказы по цене в 40 и 50 долларов в зависимости от версии.

Согласно опубликованному недавно тизеру, главными нововведениями Mi Band 4 станут интегрированный голосовой помощник для управления домашними приборами Xiaomi Miija и медиапроигрывателем смартфона и цветной дисплей. Также браслету прочат поддержку Bluetooth 5.0, аккумулятор емкостью 135 мАч, а также версию с модулем NFC. А вот GPS и функции регистрации ЭКГ в Mi Band 4 не будет.